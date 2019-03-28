2019 KYK öğrenim kredisi borçları silindi mi? KYK borcu silinecek mi? Başkan Erdoğan en son açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda bugün gençlerle buluştu. Bu buluşmada gençlerin sorularını yanıtladı. KYK kredileriyle ilgili bir soruyu da cevaplandırdı. Yüzbinlerce öğrenci ve mezunlar KYK borçlarının silinmesini bekliyor. KYK borçlarına dair detaylar üniversiteden mezun olmuş birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç silme teklifi, öğrenim kredisi borcu silinmesi için başvuru detayları…
2019 KYK öğrenim kredisi borçları silindi mi? KYK borcu silinecek mi? Başkan Erdoğan en son açıklama28.03.2019 14:10
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