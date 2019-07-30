2019 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kaç para 30.07.2019 10:10

Vatandaşlar yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için gün saymaya devam ediyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 2019 kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kurban pazarlarında kaç liradan satılıyor? A Haber, 2019 kurban fiyatlarını araştırmak üzere kurban pazarlarını sizler için gezdi…

Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı, Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kurulmaya başlandı. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar 2019 kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı.



Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Büyükbaşta ise kilogram fiyatları ortalama 26 liradan başlayacak.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı tatili arefe günü olan 10 Ağustos 2019'da başlayacak. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Turizm sektöründe bayram tatili süresinin uzatılmasıyla ilgili beklenti oluşsa da henüz hükümet kanadından resmi bir açıklama gelmedi. Yeni bir karar alınmaması durumunda bayram tatili süresii toplamda 5 gün olacak. Olası 9 günlük tatil kararı alınması durumundaysa konunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.