2019 Jandarma muvazzaf sözleşmeli 445 subay alımı başvuru şartları neler? (2019 rütbelere göre subay maaşı ne kadar) 10.04.2019 10:31

Subay olma hayali kuran gençler için güzel bir haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve 445 Muvazzaf sözleşmeli Subay alımı yapılacağı açıklandı. İşte 2019 Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları ve tüm detaylar... Jandarma Genel Komutanlığı 445 Muvazzaf sözleşmeli subay alımı için başvurular 9 Nisan 2019- 29 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacak. Bu arada Silahlı Kuvvetler bünyesinde görevlerini sürdürmekte olan subaylar ne kadar maaş alıyor, 2019 yılında subay maaşları ne kadar? İşte tüm cevaplar