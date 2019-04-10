Subay olma hayali kuran gençler için güzel bir haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve 445 Muvazzaf sözleşmeli Subay alımı yapılacağı açıklandı. İşte 2019 Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları ve tüm detaylar... Jandarma Genel Komutanlığı 445 Muvazzaf sözleşmeli subay alımı için başvurular 9 Nisan 2019- 29 Nisan 2019 tarihleri arasında alınacak. Bu arada Silahlı Kuvvetler bünyesinde görevlerini sürdürmekte olan subaylar ne kadar maaş alıyor, 2019 yılında subay maaşları ne kadar? İşte tüm cevaplar
2019 Jandarma muvazzaf sözleşmeli 445 subay alımı başvuru şartları neler? (2019 rütbelere göre subay maaşı ne kadar)10.04.2019 10:31
- Bakan Berat Albayrak: Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulması bu yıl içinde tamamlanacak
- Bakan Berat Albayrak: Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak
- Bakan Berat Albayrak: Bankacılığın güçlü yapısını sürdürmesini sağlayacağız
- CHP iyice panikledi! CHP'li siyasetçilerden YSK'ya açık tehdit
- Üst üste FETÖ operasyonları! Örgüte ağır darbe
- 2019 Jandarma muvazzaf sözleşmeli 445 subay alımı başvuru şartları neler? (2019 rütbelere göre subay maaşı ne kadar)
- Bakan Albayrak Reform Paketi'ni açıklayacak! Piyasaların gözü orada
- Garsonu, hizmetliyi sandık kurulu başkanı yaptılar
- Meteoroloji'den 13 ile son dakika sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan 2019 hava durumu
- Başkan Erdoğan'dan seçim sonuçlarına itirazlar hakkında açıklama
- Altın fiyatlarında son durum! 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar oldu? 10 Nisan
- Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı düşürülen işçiye tazminat
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.