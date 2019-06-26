2019 İŞKUR üniversite öğrencisi yaz işi başvuru şartları nedir? İŞKUR yaz işi başvuruları nerede, ne zaman yapılacak? (Video) 26.06.2019 11:25

İŞKUR'dan lisans ve önlisans yani üniversite öğrencilerine büyük müjde geldi. Bu bağlamda İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Program, temmuz, ağustos ve eylülde 3 ay süreyle düzenlenecek. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurabilecek. Öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Binlerce öğrenci sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, 2019 İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları nedir? İŞKUR'dan üniversiteliye 3 ayda 2.600 TL nasıl alınır?

2019 İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları nedir? İŞKUR'dan üniversiteliye 3 ayda 2.600 TL nasıl alınır? Üniversiteli gençleri çalışma hayatına hazırlamak ve harçlık kazanmalarını sağlamak için Sosyal Çalışma Programı hazırlandı. Program kapsamında haftada 3 gün çalışacak olan öğrenciler hem sigortalı sayılacak hem de 2 bin 600 lira kazanacak. Peki, birçok öğrencinin araştırdığı İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Üniversiteli öğrencilere yaz dönemi boyunca asgari ücret ve sigortalı çalışma hakkı tanıyan Sosyal Çalışma Programı'na (SÇP) başvurular başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İş Kurumu (İşkur) tarafından yürütülen programa 3 gün boyunca yani 28 Haziran'a kadar İşkur'un internet sitesinden başvuru yapılabilecek. Her bir gün için 67.36 TL ödeme alacak olan gençlerin eline üç ayda yaklaşık 2 bin 600 lira geçecek.

SİGORTASI YATACAK

Program, temmuz, ağustos ve eylülde 3 ay süreyle düzenlenecek. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği programda öğrenciler çalıştıkları süre boyunca emekliliklerine etki edecek şekilde sigortalı görünecek. Yani sağlık dahil emeklilik primleri de yatırılacak. Böylece gençlerin ilk kez sigorta girişi de yapılmış olacak.

HAFTADA 3 GÜN

Öğrenciler; kültürel mirasın restorasyonu, doğanın korunması, kütüphanelerin bakımı, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında haftada en fazla 3 gün çalışacak. Programlardan bu yaz döneminde 'en fazla 39 gün', öğrencilik hayatı boyunca 'toplam 90 gün' yaralanılabilecek. Günlük çalışma süresi yarım saati dinlenme olmak üzere 8 saat olacak. Örneğin; 8 Temmuz'da programa başlayıp pazartesi, salı ve çarşamba günleri çalışan biri temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 TL net ödeme alacak.

İŞGÜCÜ PİYASASI OLUŞACAK

Programın gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından birisi olacağını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenen program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerinde cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak" dedi.

İŞ TECRÜBESİ OLACAK

Program sayesinde öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklarını dile getiren Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Temmuz itibarıyla başlayacak program ile üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz."

İŞTE MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

İŞKUR'A KAYIT ZORUNLU

1 - Sosyal Çalışma Programı'na kimler katılabilir?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler de programa katılabilecek.

2 - Başvurular nereden yapılır?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir. 28 Haziran'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.

3 - Başvurabilmek için İşkur'a kayıt olmak zorunlu mudur?

İşkur'a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekmektedir.

EN FAZLA 3 PROGRAM

4 - Tüm programlara başvurmak mümkün müdür?

Her bir öğrencinin bir yaz döneminde en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunuyor. Öğrenciler, diledikleri ildeki programa başvurabilirler. İkamet edilen veya öğrenim görülen il olması şartı aranmaz.

5 - Katılımcılar nasıl seçilecek?

Katılımcılar kura/liste/noter kurası ile belirlenir. Başvuru yapılan programlar arasında kontenjanına göre başvuru sayısı az olan programa yerleştirme yapılır.

6 - Ödemeler ne zaman yapılacak?

Kamu kurumu, hak edişlere ilişkin belgeleri ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın 7'nci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edecek. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü belgelerin tesliminden itibaren 7 gün içinde inceleme yaparak oluşan giderleri kurum hesabına aktaracak. Sonrasında öğrencilere ödeme yapılacak.

BURSLAR KESİLMEZ

7 - Programa katılanların KYK bursları veya öğrenim kredileri kesilir mi?

Program dolayısıyla katılımcıların KYK bursları/öğrenim kredileri kesilmez. Ancak diğer kurumlardan alınan burslarla ilgili olarak ilgili kurumla görüşülmesi gerekiyor.

8- İzin hakkı var mı?

Katılımcıların programa devam zorunlulukları var. Ancak yüklenicinin onayı olması kaydıyla 5 güne kadar mazeret göstererek programa katılmama hakları bulunuyor. Katılımcılara bu günler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

9 - Başvuranlar için bölüm ayrımı var mıdır?

Hayır, bölüm ayrımı bulunmaksızın bütün öğrenciler başvurabilir.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.