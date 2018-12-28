2019 Hac kuraları çekiliyor

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği hac kuraları bugün yapılıyor.
2019 Hac kuraları çekiliyor28 Aralık 2018, Cuma
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