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2019 Hac kuraları çekiliyor

28 Aralık 2018, Cuma

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği hac kuraları bugün yapılıyor.


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