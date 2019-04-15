2019 asgari ücret brüt net ne kadar? AGİ brüt ücreti kaç TL oldu? AGİ asgari geçim indirimi asgari ücretin içinde mi? 15.04.2019 18:13

Ekonomi reform paketinin en önemli ayağı yeni vergi sistemi hayata geçirilecek. Buna göre az kazanandan az vergi alınacak, asgari ücretlinin vergi yükü azalacak. Asgari ücret, Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL’ye, net ücret de 2 bin 20 TL’ye yükseldi. Asgari ücretliler de diğer ücret geliri elde edenler gibi gelir vergisi ödüyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15. Ancak, asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla verginin bir bölümü iade ediliyor. Peki 2019 asgari ücret brüt net ne kadar? AGİ brüt ücreti kaç TL oldu? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte detaylar...