2019 - 2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 16.10.2019 18:09

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvuruları dün itibari ile başladı. KYK'nın takvimine göre, burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular sadece e-Devlet KYK burs sayfasında gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda herhangi bir ücret alınmayacak. Burs başvurusunun yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için başvuru süreci başladı. YKS sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden öğrencilerin burs başvuru işlemleri konusunda detaylar paylaşıldı. Başvurular kısa süre içinde sona erecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2019 KYK burs başvuruları 15 Ekim itibarıyla başladı. KYK'nın takvimine göre, burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınacak.

Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlaın hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar başladı. Ancak KYK tarafıdan burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki başvuru süreçlerine bakacak olursak, sonuçların başvurularının tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖNCELİK BELGELERİ ZAMANINDA TESLİM EDİLMELİ

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

Başvuru esnasında öncelik durumunu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) olarak beyan eden öğrencilerin durumlarına ilişkin belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 31 Ekim'e kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin durumları ise Bakanlık tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

YÜZDE 40 VE ÜZERİNDE ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Bu yıl hayata geçirilen bir uygulamayla artık yüzde 40 ve üzerinde engelli olan öğrencilerin de belge göndermesi gerekmiyor. Ancak bu öğrencilerin engel durumları Sağlık Bakanlığı sisteminden kontrol edileceği için bilgileri sistemde yer almayan öğrencilerin ilgili hastaneyle görüşerek durumlarını Ulusal Engelliler Veri Bankası'na kaydettirmeleri gerekiyor.

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