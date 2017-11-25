2018'de asgari ücrete ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte Faruk Erdem'in zam tahmin oranları 24 Kasım 2017, Cuma

Ocak ayında çalışan/çalışmayan herkesin geliri artacak. Yaklaşan yılbaşıyla birlikte hemen herkesin gelirlerini etkileyen değişiklikler gündeme gelecek. 5 milyon emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak. Memur emeklileri ise %4 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin net zam oranı 3 Ocak'ta netlik kazanacak. Ocak ayı itibariyle en düşük memur maaşı 2 bin 829 lira olacak. En yüksek işsizlik maaşı bin 500 liranın üzerine çıkması tahmin ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2018 yılı asgari ücrete yapılacak zam oranını da tahmini olarak A Haber canlı yayınında açıkladı Erdem, asgari ücrete geçen yıl yapılan 8'lik zamdan daha fazla bir zam yapılacağını ön gördüğünü sözlerine ekledi.