2018 yılında emekli maaşı ne olacak? Canlı yayında hesaplandı

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Milyonlarca emekli 2018 yılında emekli maaşına yapılacak zam oranını bekliyor. A Haber Muhabiri Murat Ovucu muhtemel zam oranlarını canlı yayında hesapladı. İşte muhtemel 2018 yılı emekli maaşları...
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