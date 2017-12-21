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2018 yılında emekli maaşı ne olacak? Canlı yayında hesaplandı

21 Aralık 2017, Perşembe
Milyonlarca emekli 2018 yılında emekli maaşına yapılacak zam oranını bekliyor. A Haber Muhabiri Murat Ovucu muhtemel zam oranlarını canlı yayında hesapladı. İşte muhtemel 2018 yılı emekli maaşları...
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