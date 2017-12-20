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2018 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında yanıt buldu

20 Aralık 2017, Çarşamba
Milyonlarca çalışan 2018 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranını bekliyor. A Haber Muhabiri Murat Ovucu muhtemel zam miktarını canlı yayında hesapladı. İşte muhtemel 2018 yılı asgari ücreti...
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