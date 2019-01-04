2018 ihracat rakamları belli oldu! İhracatta cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! 04 Ocak 2019, Cuma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat ile ilgili verileri açıkladı. Pekcan yaptığı açıklamalada "cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı." dedi. 2018 ihracat rakamları, yüzde 7.1 artışla 168,1 milyar dolar oldu.