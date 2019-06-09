Zeytinburnu Sahili'nde 2017 yılından bu yana yarı batık halde bekleyen "Bereket" adlı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve makine dairesinin bulunduğu arka bölümü dev yüzer vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha önce denizin altında parçalanan geminin diğer parçaları da önümüzdeki günlerde çıkarılacak.
2017 yılından bu yana yarı batık haldeydi! 2 yıl sonra sudan çıkarıldı!09.06.2019 18:43
- 2017 yılından bu yana yarı batık haldeydi! 2 yıl sonra sudan çıkarıldı!
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