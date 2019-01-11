2009 Taktik İHA prototopi otomotik iniş 11 Ocak 2019, Cuma

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden taktik İHA prototipinin TSK envanterine girme serüveninden bahsetti. Bayraktar, 2009 yılında başlayan deneme uçuşlarının TSK içerisindeki FETÖ'cüler tarafından nasıl engellenmeye çalışıldığını ve yaşanan olayları ilk kez anlattı. Bayraktar, "Aylar sonra yeniden pist bulunur ve uçuş izinleri çıkar.Sonraki denemelerde havacılık tarihimizin milli bir hava aracıyla yapılan rekorları dahi kırılır (irtifa, havada kalış).8 saatlik uçuş sonunda gece şartlarında başarıyla yapılan otomatik iniş birilerini iyice rahatsız eder." sözleriyle birlikte Taktik İHA prototopinin otomotik inişine dair bir video paylaştı.