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2009 Taktik İHA prototipinin ilk uçuşu

11 Ocak 2019, Cuma

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden taktik İHA prototipinin TSK envanterine girme serüveninden bahsetti. Bayraktar aynı zamanda 2009 yılında yapılan Taktik İHA prototipinin ilk uçuşu hakkında bir video paylaştı.


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