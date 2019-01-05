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2004 yılından 2018'e ihracat rakamları

05 Ocak 2019, Cumartesi

2004 yılında 64 milyar dolar ihracat yapan Türkiye 2018 yılında 168.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.


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