Haberler Web TV 20 yıllık rüya gerçek oldu! Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'dan flaş açıklama...

20 yıllık rüya gerçek oldu! Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'dan flaş açıklama...

05.09.2019 22:12

Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan 'Türkiye Uzay Ajansı' gerçek oldu. Türkiye Uzay Ajansı ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Peki ajansın hedefi ne? Milli uzay programı nasıl yürütülecek? Türkiye Uzay Ajansı'nın gündeminde neler var? İlk Türk astronost ne zaman uzaya çıkacak? Tüm bu sorulara Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım yanıt verdi. İşte o açıklamalar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları