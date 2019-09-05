20 yıllık rüya gerçek oldu! Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'dan flaş açıklama... 05.09.2019 22:12

Türkiye'nin 20 yıllık rüyası olan 'Türkiye Uzay Ajansı' gerçek oldu. Türkiye Uzay Ajansı ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Peki ajansın hedefi ne? Milli uzay programı nasıl yürütülecek? Türkiye Uzay Ajansı'nın gündeminde neler var? İlk Türk astronost ne zaman uzaya çıkacak? Tüm bu sorulara Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım yanıt verdi. İşte o açıklamalar...