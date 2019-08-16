20 yıl önce... 20 yıl sonra.... İşte yeni Golcük 16.08.2019 17:48

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 yıl geçti. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin ardından yıkılan kimi binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapılırken, kimileri ise boş olarak günümüze kadar geldi. AA foto muhabirleri depremde hasar gören yerlerin 20 yıl sonraki hallerini havadan görüntüledi.

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 20 yıl geçti. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti. On binlerce kişinin yaralandığı Marmara Depremi'nin ardından yıkılan kimi binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapılırken, kimileri ise boş olarak günümüze kadar geldi. AA foto muhabirleri depremde hasar gören yerlerin 20 yıl sonraki hallerini havadan görüntüledi. Fotoğrafta, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çadırkent alanının eski ve yeni hali görülüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük, 20 yılın ardından facianın acı izlerinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor.

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.

Depremin merkez üssü Gölcük'te 5 bin 383 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 252 kişi yaralandı. Depremde ilçedeki binalarda da büyük zarar oluştu. Deprem nedeniyle ilçedeki 2 bin 350 konut ağır hasar, bin 816 bina orta hasar, 2 bin 772 bina az hasar görürken, 2 bin 125 iş yeri ağır hasarlı, bin 314 iş yeri orta hasarlı, bin 95 iş yeri ise az hasarlı duruma geldi, altyapı ve üstyapı ise tamamen tahrip oldu. Bu durum göç alan ilçe konumundaki Gölcük'ü göç veren bir duruma dönüştürdü. Nitekim depremden bir yıl sonra yapılan sayımda nüfus, 80 binden 55 bin 790'a düştü.



Depremin üzerinden geçen 20 yılda yapılan ekonomik, sanatsal, kültürel ve sportif çalışmalarla ilçenin nüfusu 163 bin 500'e ulaştı.

Sezer, Sivri Tepe Konutlarına vatandaşların yakın zamanda taşınacağını belirterek şunları söyledi:

"Gölcük bir donanma kenti. İlçemizde Ford Otosan fabrikası var. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan fabrikalarından birisi. Yan sanayi anlamındaki firmaların gelmesiyle tersane dışında otomotiv alanında da Gölcük Türkiye'de önemli noktaya geldi. Baktığımız zaman depremi Gölcük'te görebilmek mümkün değil. Gölcük'te deprem bilinci oluşmasını istiyoruz ama günlük hayatta da depremin travmatik etkisini yapacak görsellerin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yapılması gereken depremin getireceği tedbirlerin yasaya uygun, doğru şekilde alınması. Şu anda sürekli gelişen, sanayi ve üretim anlamında atılım halinde olan, istihdam noktasında her gün bir adım ileri giden, geleceğe umutla bakan bir Gölcük var.

"Depremden olumsuz etkilenen Gölcük'ün aradan geçen 20 yılda sportif, sanatsal, kültürel ve ekonomik anlamda Türkiye'de önemli bir konuma geldiğini dile getiren Sezer, şu anda modern bir ilçede yaşadıklarını bildirdi.

İlçede 46 dönümlük alana millet bahçesi yapacaklarını belirten Sezer, müzenin içindeki bir galeride depremin gerçekliğini ortaya koyacaklarını aktardı.

Sezer, "Miniagölcük" yapmayı planladıklarını anlatarak Servet-i Fünun Dergisi'nin ilk defa Gölcük'te köy postası olarak yayınlandığını ve bu durumu da müzedeki galeride yaşatacaklarını kaydetti.

Başkan Sezer, kentsel dönüşüm yapılan eski sanayi sitesinin bulunduğu yere alışveriş merkezi yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.