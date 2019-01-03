20 saniyede 3 laptop çaldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sabaha karşı bilgisayar dükkanına camını kırarak giren hırsız 20 saniye içerisinde 3 laptop çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
20 saniyede 3 laptop çaldı03 Ocak 2019, Perşembe
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