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20 saniyede 3 laptop çaldı

03 Ocak 2019, Perşembe

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sabaha karşı bilgisayar dükkanına camını kırarak giren hırsız 20 saniye içerisinde 3 laptop çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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