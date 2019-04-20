20 Nisan Meteoroloji son dakika hava durumu kar ve yağışı uyarısı! İl il hava durumu raporu nasıl olacak? 20.04.2019 11:03

20 Nisan için Meteoroloji'den son dakika kar ve yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu bölgeleri için kar yağışı, Akdeniz'in doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi için ise kuvvetli yağış uyarısında bulundu. MGM'nin yayımladığı son dakika hava durumu bilgilerine göre öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir dolaylarında karla karışık yağış etkisini gösterirken, aynı saatlerde Hatay ve çevresi ise kuvvetli yağışın etkisinde olacak. İşte 20 Nisan Meteoroloji hava durumu ve İl il hava durumu raporu! Tüm detaylar haberimizde