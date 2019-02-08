Haberler Web TV 20 bin sözleşmeli öğretmen bugün atanacak

20 bin sözleşmeli öğretmen bugün atanacak

08 Şubat 2019, Cuma

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını bugün yapacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları