Haberler Web TV 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

08 Şubat 2019, Cuma

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.


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