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20 bin sözleşmeli öğretmen atama tarihi belli oldu!

07 Şubat 2019, Perşembe

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son dakika haberi ile belli oldu! Yapılan açıklamaya göre 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak. Atamalar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.


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