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2 terörist TBMM'ye nasıl girdi?

15.05.2019 11:48

FETÖ, PKK ve DHKP-C’nin her eylemine katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın ismi yine bir skandala karıştı. TBMM'de terör eylemi yapmak isteyen iki DHKP-C’li teröristin, CHP'li Mahmut Tanal tarafından Meclis'e çağrıldığı ortaya çıktı..


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