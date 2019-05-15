2 terörist TBMM'ye nasıl girdi? 15.05.2019 11:48

FETÖ, PKK ve DHKP-C’nin her eylemine katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın ismi yine bir skandala karıştı. TBMM'de terör eylemi yapmak isteyen iki DHKP-C’li teröristin, CHP'li Mahmut Tanal tarafından Meclis'e çağrıldığı ortaya çıktı..