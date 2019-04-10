İstanbul'da geçersiz oy ve yapılan usulsüzlüklerin damga vurduğu Büyükçekmece'deki seçimler yenilenirse AK Parti "aradaki oy farkı az, bir ilçedeki seçim yenilenmesi bu farkı değiştirir" gerekçesini öne sürebilecek ve İstanbul genelinde seçim yenilenmesede CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasına itiraz edebilecek. Tıpkı 1991 yılında seçimlere Refah Partisi'nden seçime giren Erdoğan'ın seçimi kazanmasına rağmen mazbatasının iptal edilmesi gibi... Peki 1991 yılına ne olmuştu? Başkan Erdoğan'ın mazbatası neden ve hangi gerekçeyle iptal edilmişti! Detaylar haberimizde...
1991 seçimlerinde neler yaşandı? Erdoğan'ın mazbatası neden iptal edildi?10.04.2019 19:48
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