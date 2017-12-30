Yol Durumu

1977 yılından Türkiye görüntüleri

29 Aralık 2017, Cuma
1977'de 'Bizimle İlgili Dünya' program dizisi kapsamında hazırladığı 'Katmandu Yolu' belgeselinde, İngiltere'den Nepal'e kamyonla yolculuk eden gençlerin hikayesi anlatılıyor. İşte ilk kez Türkçe alt yazılı olarak yayımlanan belgeselin içinden İstanbul görüntüleri!
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