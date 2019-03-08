Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın katıldığı programda; ekonomik teröre karşı devletin belediyeler üzerinden tanzim satış noktaları kurduğu fotoğrafla anlatıldı. Programda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nün arşivinde yer alan, 1972’den bugüne tanzim satış noktalarını gösteren fotoğraflar anlatıldı.
1972’lerde de ekonomik teröre karşı tanzim satış noktaları ve mağazalar açılmış…08.03.2019 01:20
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