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1915 Çanakkale Köprüsü'nde kule kesonları batırılıyor

09.05.2019 09:48

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonlarında çelik şaft montajı tamamlandı. Her iki kule kesonu, köprü ayaklarının bulunduğu alanlarda denize batırılacak. İki gün sürecek işlemin ardından ise kesonların üzerine kule montajı başlayacak.


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