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1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! Dev projenin kula blokları Çanakkale'de

25.07.2019 12:11

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, kule bloklarının ilk sevkiyatı yapıldı.


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