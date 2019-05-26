Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde açılması planlanan ve dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yer alacak kule kesonu, suya batırıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü projesinde tarihi gün26.05.2019 16:46
- 1915 Çanakkale Köprüsü projesinde tarihi gün
- Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı
- Peru'da 8 büyüklüğünde deprem
- Ukrayna'da kan donduran olay! Küçük çocuğun boynunu kırmaya çalıştı
- Bursa'da korkunç olay! Vinç devrildi ölüler var
- İşsizlik maaşı ödeme günü son dakika bayram öncesi ne zaman?
- Son dakika... Peru'da şiddetli deprem
- Soner Sarıkabadayı'dan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e özel şarkı
- Kaçak define avcısı ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı
- Esenler’de CHP'li Ekrem İmamoğlu’na PKK tepkisi
- Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi
- Kayıp Mustafa 8 saat sonra bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.