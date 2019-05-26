1915 Çanakkale Köprüsü projesinde tarihi gün 26.05.2019 16:46

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde açılması planlanan ve dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yer alacak kule kesonu, suya batırıldı.