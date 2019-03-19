19 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro kuru ne kadar? 19.03.2019 10:13

19 Mart Salı Dolar Euro kuru ne kadar? Güncel son dakika Döviz kuru Dolar/TL kaç para oldu? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. Yatırımcının vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan Dolar ve Euro döviz kuru vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir gözlenen dolar/TL bu sabah güne 5.47 seviyesinin hemen altında başladı. Dolar/TL geçen hafta yaşanan sert satış baskısı ardından yatay seyrediyor