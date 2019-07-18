18 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün son dakika yükseliyor! 18.07.2019 15:00

Altın fiyatları bugün son dakika yükseliyor! 18 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları artışa geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,11 azalışla 258,4 liradan tamamladı. Gram altın bugüne 259,5 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın serbest piyasada 428 liradan alıcı buluyor. İşte 18 Temmuz güncel altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur.

Yükselişe geçen altın fiyatları 259,5 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın ise 428 liradan satışa sunuluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.723 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 258,4 liradan işlem gördü. Altın fiyatları doların yükselmesiyle hafif gerilerken, Fed'den faiz indirim beklentileri ve ABD ile Çin arasındaki ticarete ilişkin belirsizlikler kayıplarını sınırladı. Analistler, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Temmuz tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (18 TEMMUZ)

18 Temmuz Perşembe günü gram altın 257,83 liradan alınırken, 257,88 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI (18 TEMMUZ)

18 Temmuz Perşembe çeyrek altın 413,20 liradan alınırken, 422,79 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI (18 TEMMUZ)

18 Temmuz Perşembe yarım altın 823,81 liradan alınırken, 845,58 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI (18 TEMMUZ)

18 Temmuz Perşembe tam altın 1.704,43 liradan alınırken, 1.748,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI (18 TEMMUZ)

18 Temmuz Perşembe Cumhuriyet altını 1.711,00 liradan alınırken, 1.737,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

147,20

147,40

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

188,52

188,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

235,52

235,83

ALTIN NEDEN ARTIYOR?

Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, altının gram fiyatında 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Memiş, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 200 lira, en yüksek 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 255 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 33 bin 178,75 lira, işlem miktarı ise 1.107,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 338 bin 255,60 lira oldu.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.