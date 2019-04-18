18 Nisan Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? 18.04.2019 09:25

18 Nisan Dolar son dakika! güncel Dolar döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar geçen hafta yatırımcısına kazandırmıştı. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,8281'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80'in altına inmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alması sonrasında 5,7100'la haftanın en düşük seviyesini gören kur bugün 5,79 seviyesinde hareket ediyor. Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.