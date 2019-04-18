18 Nisan Dolar son dakika! güncel Dolar döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar geçen hafta yatırımcısına kazandırmıştı. Hafta başında yükselişe geçen dolar önceki gün 5,8281'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80'in altına inmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alması sonrasında 5,7100'la haftanın en düşük seviyesini gören kur bugün 5,79 seviyesinde hareket ediyor. Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.
18 Nisan Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?18.04.2019 09:25
- Sandıktaki usulsüzlük skandalları sonrası gözler YSK'dan gelecek kararda! İstanbul için kritik 48 saat...
- Milyonlarca emekliye ikinci maaş şansı! Tamamlayıcı emeklilik teşvik edilecek...
- 'Altın ve yakut işlemeli halıya' müşteri ararken yakalandılar
- Başkan Erdoğan'dan kıdem tazminatı mesajı: Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz
- Otomobillerde bor dönemi başlıyor! Bor temelli yerli yakıt pili geliyor
- Boydak Holding 2020’de 3 şirketi halka açıyor
- TMSF, Uzan Grubu'na açtığı davayı kazandı
- AP'nin terör sevici raportörü Kati Piri'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı
- Elazığ'da 'Ejderha Taşı'na operasyon! Suçüstü yakalandılar
- Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor
- İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler...
- Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay'ın hastalığı ne? İşte son durumu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.