Haberler Web TV 17 milyona yeni maaş - Video

17 milyona yeni maaş - Video

23.09.2019 12:42

Yaklaşık 17 milyon kişi Ocak’ta zam olacak. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para artacak


Ocak'ta gelirler artacak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 8.46, memur ve emeklilerinin ise yüzde 3.46 farkla yüzde 7.46 olacak. Beklenti anketinde ise artış SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 8.52, memur ve memur emeklileri için yüzde 7.52 olarak tahmin ediliyor. Memur maaşlarındaki artış pek çok aylığı da etkileyecek:
En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 712 liraya yükselebilecek.
Emekli doktorların ek ödemesi uzmanlarda 2 bin 530, olmayanlarda bin 935 liraya ulaşabilecek.
65 yaş aylığı 685 lira olabilecek.
Evde bakım aylığı bin 488 liraya çıkabilecek.
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 547, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 821 liraya ulaşabilecek.



MEMURA 3 ARTIŞ
Memurlara zam ve fark yansıtılırken, aile yardımı da artacak. Eş yardımına hem gösterge hem maaş katsayısı artışı yansıtılacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan 433 yerine 487 lira alabilecek.



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