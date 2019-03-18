“17 Aralık kumpas” davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
“17 Aralık kumpas” davasında karar!18.03.2019 13:16
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