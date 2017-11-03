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17-25 Aralık'ın kumpas belgeleri böyle kaçırılmış

02 Kasım 2017, Perşembe
FETÖ'cü hainlerin 17-25 Aralık kaçırılan kumpas belgelerine ait görüntüler ilk kez A Haber canlı yayınında ortaya çıktı.
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