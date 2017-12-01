17-25 Aralık kumpasının ABD versiyonu

Türkiye'ye ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı ambargosunu delerek Amerikan ekonomisine zarar verdiği iddiasıyla suçlamalarda bulunuluyor. Peki rakamlar ne gösteriyor. ABD'de Türkiye'ye yönelik FETÖ destekli başlatılan kumpas davasının perde arkasında ne yatıyor? Mesele gerçekten ambargonun delinmesi mi? ABD'de faaliyet gösteren 58 şirket, Almanya'da 65 şirket ambargo kararı varken İran'la ithalat ve ihracat yaptı. ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı ambargo kararına, Avrupa ülkeleri ve Japonya başta olmak üzere birçok ülke uymadı. ABD'de faaliyet gösteren şirketler bile ambargo varken İran'la ticaret yaptı. Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik ambargo kararı olmamasına rağmen ABD, hukuksuz bir şekilde özellikle Türkiye hedef aldı. FETÖ destekli savcıların başlattığı kumpas davasındaki kirli oyun bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Rıza Sarraf'ı tehdit ve şantajla tanık yapan ABD, serbest kalacağını vaadederek istediğini söyletiyor. Uluslararası medya ve içerideki işbirlikçileri de kara propagandayla Türkiye'yi uluslararası camiada lekelemeye çalışıyor.
17-25 Aralık kumpasının ABD versiyonu30 Kasım 2017, Perşembe
- Doğan Medya Sarraf kumpasının sesi oldu
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- Şükrü Elekdağ'a göre ABD'nin hedefinde Erdoğan var
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- Taşeron düzenlemesinin detayları belli oldu
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- Sözde belgeleri yandaş gazetelerine bile veremediler
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