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16 yaşındaki genci parkta av tüfeğiyle vurup öldürdüler!

16.05.2019 14:48

Çorum'da, parkta dolaştığı sırada av tüfekli saldırıya uğrayan Dilaver Arslan (16), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.


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