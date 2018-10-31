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16 milyon kişinin kullandığı İstanbulkart’a mobil yükleme dönemi başladı

31 Ekim 2018, Çarşamba

İstanbul’da 16 milyon insanın ulaşımda kullandığı İstanbulkart’a artık mobil uygulama ile yükleme yapılabilecek. Ek ücretin alınmadığı ödeme sistemi ise hem android hem de ios sistemli telefonlarda kullanılabilecek. İstanbul’da toplu taşıma kullanan herkesin uzun zamandır beklediği İstanbulkart mobil yükleme uygulaması hataya geçti. Banka kartı ve kredi kartıyla bakiye yükleme imkanı sağlayan İstanbulkart uygulamasının tanıtımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapıldı.


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