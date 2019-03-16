16 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro kuru ne kadar? 16.03.2019 10:58

16 Mart Dolar Euro kuru ne kadar? Güncel son dakika Döviz kuru Dolar/TL kaç para oldu? Gibi sorular oldukça merak ediliyor. Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.47 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.19 TL'de bulunuyor. Piyasalar küresel gelişmeleri takip ediyor. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır.