16 Mart çeyrek gram altın fiyatları son dakika ne kadar? Kapalıçarşı 22-24 ayar altın fiyatları kaç para oldu? 16.03.2019 10:56

16 Mart altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ayına yaklaşırken düğün ve evlilik sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları daha da önem kazandı. çeyrek altın ve gram altın fiyatları haftayı biraz olsun yükseliş ile tamamladı. İşte Kapalıçarşı'da serbest piyasada 22-24 ayar altın fiyatları... Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir.