16-17 Mart hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporu 15.03.2019 17:47

16-17 hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki 16-17 Mart hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporu nasıl olacak? İşte detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ şevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadenizin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradi) ve öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, gece saatlerinde Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.