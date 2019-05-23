150 yıllık hayal gerçek oluyor! Filyos Liman Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı 23.05.2019 12:13

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı. Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.