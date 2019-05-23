Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı. Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.
150 yıllık hayal gerçek oluyor! Filyos Liman Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı23.05.2019 12:13
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- 150 yıllık hayal gerçek oluyor! Filyos Liman Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı
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