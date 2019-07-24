15 yaşındaki Zehra LGS'de derece yaptı bakanlığa mektup yazdı: Başarımın sahibi devletimdir

Devlet korumasına alınan ve ayrılmak istemeyen 5 kardeş, bir evde toplandı. 20 yaşındaki abla, üniversiteyi kazandı. 15 yaşındaki Zeliha Yıldız da LGS’de derece yaptı. Bakanlığa teşekkür mektubu yazdı.
Sivas'ın yıldızeli İlçesi'ne bağlı Buğdayören Köyü'nde yaşayan Yıldız çifti, 2011'de 5 çocuğunu ortada bıraktı. Çocuklardan en küçüğü 7, en büyüğü ise 12 yaşındaydı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara sahip çıktı. 5 kardeş, yurda alındı. Ancak çocukların tek bir isteği ayrılmamaktı. Bakanlık, kardeşleri bir evde topladı.
'BAŞARIMIN SAHİBİ DEVLETİMDİR'
"5 kardeşler evinde" kalan çocuklar, başarılara imza attı. 20 yaşındaki abla, 2017'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi elektrik mühendisliğini kazandı. 15 yaşındaki Zeliha Yıldız da bu yıl girdiği Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) derece yaptı. Sivas Fen Lisesi'ni kazandı. Yüzde 1'lik dilime girerek büyük bir başarı yakalayan Zeliha, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür mektubu yazdı: Başarımın sahibi devletimdir.
Bakanlık, doktor olmak isteyen Zeliha'ya mesleğini eline alıncaya kadar destek sözü verdi.
TÜLAY CANBOLAT
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