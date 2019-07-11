15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

SAMSUN'da 15 yaşındaki A.A., teyzesinden izinsiz alıp, arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktığı otomobille kaza yaptı. Devrilen otomobildeki Ömer Tuğrul Çakar (15) öldü, 2'si ağır, 5 çocuk yaralandı.
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı11.07.2019 09:45
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