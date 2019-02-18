FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden darbeci pilotları koordine eden eski 141'inci Filo Komutanı Hakan Karakuş, kendisine ait olduğu bilirkişilerce tespit edilen telsiz görüşmelerini inkar etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini bombalayarak 15 vatandaşı şehit eden eski pilot Müslim Macit'e, "Ellerinize sağlık" diyen Karakuş, yargılandığı davada "Sesimi taklit etmişler, montaj" yalanıyla kendini savundu.
15 vatandaşı şehit eden pilota "Ellerinize sağlık" diyen FETÖ'cü Hakan Karakuş'tan mahkemede görülmemiş çark18.02.2019 13:43
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- 15 vatandaşı şehit eden pilota "Ellerinize sağlık" diyen FETÖ'cü Hakan Karakuş'tan mahkemede görülmemiş çark
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