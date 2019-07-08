15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını belirtti.
15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video08.07.2019 09:35
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