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15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video

08.07.2019 09:35

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını belirtti.


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