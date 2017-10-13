15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan dehşet dolu anların yeni görüntüleri ilk kez A Haber'de Kadraj programında yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, CHP'liler tarafından '15 Temmuz darbe girişimi sırasında köprüde neden polis yoktu, hep siviller şehit oldu?' söylemleriyle yapmaya çalıştıkları algı operasyonu da çürütüldü. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yakın koruma polisi Münir Alkan köprüde, darbeciler tarafından uçaksever mermisiyle şehit edidi. Darbe kalkışmasının yaşandığı anda hainlere müdahale etmek için İstanbul Valisi Vasip Şahin Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Vali Şahin'in yakın koruma polisleri Ferit Bozkurt ve Şafak Kurul'un hainler tarafından derdest edildiği görüntüler de ilk kez A Haber'de yayınlandı.
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