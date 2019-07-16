15 Temmuz gecesinde darbe girişiminin başladığı anlarda kaydedilen bir görüntü adeta tüyleri diken diken eder nitelikte. O videodaki Mehmet isimli kahraman Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
15 Temmuz'un sembol videosu olmuştu! "İnsan bir kere ölür adam gibi ölür" diyen kahraman Başkan Erdoğan ile buluştu16.07.2019 23:40
- 15 Temmuz'un sembol videosu olmuştu! "İnsan bir kere ölür adam gibi ölür" diyen kahraman Başkan Erdoğan ile buluştu
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