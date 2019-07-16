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15 Temmuz'un sembol videosu olmuştu! "İnsan bir kere ölür adam gibi ölür" diyen kahraman Başkan Erdoğan ile buluştu

16.07.2019 23:40

15 Temmuz gecesinde darbe girişiminin başladığı anlarda kaydedilen bir görüntü adeta tüyleri diken diken eder nitelikte. O videodaki Mehmet isimli kahraman Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.


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