FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, İstanbul Hava Harp Okulu'nda görevli rütbeli subayların da bulunduğu, 34'ü tutuklu 44 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin dosyalarındaki görüntüler ortaya çıktı -Görüntülerde, Cumhurbaşkanına suikast girişimi ile Akıncılar davalarının sanığı eski tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in darbe girişiminden bir gün önce okula gelişi, eski tümgeneral Hava Harp Okulu Komutanı ve İstanbul'daki ana darbe davasının sanığı Fethi Alpay koordinesinde düzenlenen ''darbe toplantısına'' katılanlar yer alıyor.
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