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"15 Temmuz'un arkasında ABD var"

26 Ekim 2017, Perşembe
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Edgar Zapashny, A Haber'e verdiği özel röportajda uluslararası siyaset ve Rusya-Türkiye ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Zapashny, "15 Temmuz'un arkasında ABD var dedi."
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ŞEYTANIN BAŞI ABD, ŞEYTANIN BAŞI ABD,

UYANDA BALIĞA GİDELİM ,BUNU ZATEN HER AKLI BAŞINDA İNSAN BİLİYOR ,FETO YU BABASININ HAYRINA 1999 DAN BERİ SÜPER BİR VİLLADA BESLEMİYOR,,ABD ,DÜNYANIN BAŞINDAKİ EN BÜYÜK TEHLİKEDİR,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 14:23
maho maho

yav günaydın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 14:20
yorumsuz yorumsuz

1960 ile başlayan darbe ve darbe girişimlerinin arkasında ABD vardır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2017 13:15
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